Rechter beslist: Apple hoeft Fortnite-spel niet terug te zetten in zijn appwinkel

Epic had een voorlopige beslissing van de rechter gevraagd omdat het anders "onherstelbare schade zou oplopen". De discussie gaat over geld, veel geld. Fortnite is wereldwijd een slordige 350 miljoen keer gedownload. Het spel is gratis, maar je kan als speler wel extra's aankopen. Apple vraagt voor elke aankoop in zijn App Store een commissie van 15 tot 30 procent.