Retailexpert over komst winkel van onlinegigant Coolblue in Hasselt: “Offline en online groeien naar elkaar toe”

Coolblue opent een winkel in Quartier Bleu in Hasselt, aan de kanaalkom. De winkel is vooral bedoeld om producten te kunnen tonen en te laten uitproberen door klanten. Voor Coolblue is het al de vijfde ‘echte’ winkel in ons land. In het middagprogramma van Radio 2 Limburg lichtte retailexpert Jorg Snoeck de evolutie toe.