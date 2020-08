Rusland: "Duitsers hebben niet aangetoond dat opposant Aleksej Navalny vergiftigd werd"

Moskou wijst de Duitse beweringen en eisen dus voorlopig van de hand, maar daarmee is de kwestie uiteraard niet achter de rug. Het klopt dat het ziekenhuis in Berlijn de precieze stof waarmee Navalny vergiftigd zou zijn, nog niet heeft geïdentificeerd.

Wel zijn er sporen gevonden van "een substantie uit de groep van cholinesterase-remmers" die gebruikt worden in medicijnen en in pesticiden. Een hogere dosis daarvan test het zenuwstelsel aan. Over welk product het precies gaat, konden de Duitse artsen nog niet vaststellen.

Aleksej Navalny, een bekend criticus van president Poetin, is vorige week ziek geworden op een binnenlandse vlucht. Hij werd eerst behandeld in een ziekenhuis in Omsk, maar zijn familie had daar geen vertrouwen in, en wordt sinds zaterdag verzorgd in het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Navalny wordt sindsdien in een kunstmatige coma gehouden.