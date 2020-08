Sean Connery is 90 en meer dan James Bond

Auteur Ian Fleming had het eerst niet zo voor Sean Connery, maar hij ging snel overstag en gaf Bond zelfs Schotse trekjes in zijn latere boeken. "Dr. No" was een doorslaand succes en Connery werd een internationale beroemdheid, nergens veilig voor de paparazzi. Connery speelde James Bond zeven keer, na "Dr. No" in de jaren zestig ook in "From Russia with love", "Goldfinger", "Thunderball" en "You only live twice". Na een onderbreking volgde "Diamonds are forever" en in 1983 dook hij nog eens op in de niet-officiële James Bondfilm "Never say never again".