Sean Connery wordt 90: "Ik ben zijn Belgische lookalike maar wel 10 jaar jonger"

"Ik word op straat regelmatig aangesproken door de gelijkenis met Sean Connery. Mensen noemen me dan James maar in de periode waarin Sean Connery 007 speelde, leek ik niet op hem", zegt Herwig Dejonghe op Radio 2 Antwerpen. "Pas na zijn rol als James Bond, ten tijde van "The Name of The Rose" is die gelijkenis tot uiting gekomen. Let op: ik ben wel tien jaar jonger dan Sean Connery", verduidelijkt Herwig.

Je kan de Belgische Sean Connery ook inhuren op feestjes en recepties. "Dat is begonnen toen ik onder impuls van enkele vrienden mijn foto naar het weekblad Flair heb gestuurd", zegt Herwig. "Ze waren daar op zoek naar lookalikes van bekende personen. Ik was de enige man die de selectie haalde als Sean Connery natuurlijk. Nadien ben ik gecontacteerd door verschillende castingbureaus."