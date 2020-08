Shinzo Abe, de langst regerende premier van Japan, zette zijn land opnieuw op de wereldkaart

Werden vrouwen van Japanse premiers traditioneel weggecijferd, dan was dat niet het geval met de vrouw van Abe, Akie Matsuzaki. De flamboyante "first lady" van Japan werd steevast meegetroond op buitenlandse toppen, maakte indruk en uitte meningen die desnoods afwijken van haar echtgenoot, maar dat stoorde Abe niet, want Akie was een pilaar van zijn populariteit. Nochtans was Abe een fervent voorstander van traditionele Japanse waarden. Zo vond hij dat een vrouwelijke keizer niet kon, alhoewel dat eeuwenlang wel een traditie is geweest.

In 2019 speelde Abe als premier een hoofdrol bij het aftreden van de oude keizer Akihito (waarvoor een uitzonderingswet nodig was) en het aantreden van keizer Naruhito. Het is pas de tweede keer sinds 1945 dat Japan een nieuwe keizer kreeg.

