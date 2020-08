Spaanse premier zet opnieuw 2.000 militairen in tegen coronapandemie: "Evolutie van virus is zorgwekkend"

De evolutie van het virus in Spanje is "zorgwekkend", aldus de Spaanse premier Pedro Sanchez tijdens een persconferentie. Al benadrukte hij dat zijn land nog ver af is van de situatie zoals die midden maart was. Toen ging in Spanje een van de strengste lockdowns ter wereld van kracht, die tot eind juni duurde.

Maar met 46.000 nieuwe besmettingen in een week tijd (een stijging met 13 procent) is het virus weer aan een stevige opmars bezig. Madrid - tijdens de eerste golf al zwaar getroffen - is momenteel de zwaarst getroffen regio, met in een week tijd 15.000 nieuwe besmettingen (een stijging met 16 procent). Naast Madrid horen ook Aragon en Catalonië bij de zwaarst getroffen regio's.