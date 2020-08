TIJDSLIJN: wat gebeurde er na het hardhandig politieoptreden op de luchthaven van Charleroi?

Jozef Chovanec, een Slovaakse man van 38, wil in de vooravond een vlucht nemen naar Slovakije op de luchthaven van Charleroi.

Wanneer hij op het vliegtuig stapt, zorgt hij voor moeilijkheden. Hij heeft de nodige documenten niet bij en volgens het parket duwde hij één van de hostessen. Daarop besliste de luchtvaartpolitie om hem mee te nemen naar een cel op de luchthaven.

De advocate van zijn weduwe benadrukt dat hij wel degelijk alle nodige documenten bij zich had, maar dat hij ze, samen met zijn jas, had laten liggen in de wachtzaal. “Dat was het eerste teken dat er iets niet in orde was met hem”, klinkt het.