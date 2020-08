Gestolen tractor dag na massale oproep teruggevonden: "Dief was ex-werknemer, dit is een enorme ontgoocheling"

“In de loop van maandagavond kreeg ik plots telefoon van een man uit Passendale", vertelt André. “Hij had een groot vermoeden dat mijn gestolen tractor bij hem stond. Hij had die namelijk net overgekocht voor 2.500 euro. Ik ben onmiddellijk naar Passendale gereden en het bleek inderdaad mijn tractor te zijn."

"Die man uit Passendale vertelde de naam van de verkoper en toen heb ik stevig gevloekt”, zegt hij. “Ik herkende de naam meteen. Het gaat om een man die in maart en april aan de slag was bij mij. Hij heeft zelf nog aan die tractor gesleuteld, ook in Oostkerke. Hij wist ook hoe hij er mee moest rijden, want met zo’n oude tractor is dat niet vanzelfsprekend. Blijkbaar zou hij in de financiële problemen zitten door de coronacrisis en heeft hij daarom mijn tractor gestolen. Dat ik de dief ken is voor mij een enorme ontgoocheling.”