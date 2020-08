Twee vrienden lanceren oproep: "Breng alsjeblief het klassieke Hoegaardenglas met oor terug"

Het oude glas -met oor- is een zeldzaamheid. "Gisteren waren we nog in café Jeeskesboom in de Diestsestraat in Leuven. Daar hebben ze nog exact geteld drie van die glazen bierpotten met oor. Met meer dan drie mensen samen kan je dus geen Hoegaarden drinken zoals het hoort", vertelt Broos. "Voorts weet ik dat ze iets verderop in café "in den Toewip" ook nog van die glazen hebben. Helaas is dat café onlangs gesloten en weten we niet hoe we aan de glazen kunnen geraken."