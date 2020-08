Van tranen tot doodsbedreigingen: vijf vragen over de open oorlog tussen de populairste YouTubers van Vlaanderen

Ouders die nu via de media lucht krijgen van deze YouTube-rel, en die weten dat hun kind één van die vloggers volgt, kunnen het best hierover een gesprek aangaan met hun kind, raadt Sara Pabian aan. Dit kan volgende week ook, tijdens een gesprek in de klas.

“Vraag eens wat ze van die haatberichten vinden. En vraag daarna ook eens of ze het ok zouden vinden als iemand zo’n berichten naar hen zouden sturen. De tip die ik dan ook altijd geef: zeg tegen je kinderen dat ze online geen dingen mogen zeggen die ze niet op de straat of op de speelplaats durven te zeggen.”