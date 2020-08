Vandaal richt voor 70.000 euro schade aan bij takelbedrijf in Oosteeklo

Sandra en haar man Marc Van De Voorde baten al 36 jaar de garage en depannagedienst uit in Oosteeklo. “Nog nooit hebben we zoiets meegemaakt. Met onze buren hebben we juist een zeer goeie relatie. We zijn toch wel wat ongerust. Is het iemand die niet tevreden is met de zaak? Gaat het om iemand die ons persoonlijk niet moet? We weten het niet. Gelukkig hebben we camerabeelden die door de politie bestudeerd worden. Hopelijk vinden ze de dader snel, zodat we ook weten waarom hij dat gedaan heeft. Met graffiti spuiten kan je eventueel nog zien als kattenkwaad, maar met salpeterzuur schade veroorzaken is toch van een andere orde.”

