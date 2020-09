Viroloog UGent wil meer aandacht voor virussen die van dier op mens overspringen. “Af en toe kan het eens gebeuren, ook bij ons”

De verschillende virussen, en ook bacteriën in een staal zijn onvoldoende in kaart gebracht, stelt Nauwynck. “We doen dat wel voor diergeneeskunde, maar niet voor de mens.”

Het zou interessant zijn, vindt de viroloog, als bijvoorbeeld een kind met een snotneus naar de dokter gaat en de dokter zegt ‘het is griep’ om al die virussen te onderzoeken. “Er zijn verschillende virussen die griepsymptomen geven, maar het kan ook een bacterie zijn die de symptomen veroorzaakt. Er wordt niet onderzocht welke virussen het precies zijn. Hetzelfde geldt voor bacteriën bij diarree.”

“Als we dit monitoren kunnen we meten welke virussen voorkomen bij de mens en of die ook bij dieren voorkomen. En dan kunnen we kijken of er een uitwisseling is. Zo kunnen we snel problemen bekijken, verstaan en ingrijpen.”