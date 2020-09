Jongeren voeren actie op Molenpoortplein in Hasselt voor Refugee Walk 2020: Let's walk together!

De jongeren vroegen aandacht voor de moeilijke situatie van de vluchtelingen en spoorden aan deel te nemen aan de Refugee walk op 27 september in en rond Leuven. Het is de vijfde sponsortocht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen om geld in te zamelen voor mensen op de vlucht. De Refugee Walk kan, ondanks corona, toch veilig doorgaan doordat deelnemers moeten inschrijven in teams van maximum 8 personen.