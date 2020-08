VS-minister Mike Pompeo bezoekt Soedan, hoop op normalisering betrekkingen na val van dictator al-Bashir

Tegelijk wil Soedan echter de opheffing van Amerikaanse sancties. Die werden ingesteld nadat de leider van het terreurnetwerk Al Qaeda, Osama Bin Laden, in de jaren 90 kortstondig onderdak had gekregen in Soedan, na wreedheden in de westelijke regio Darfoer en het Afrikaanse land werd er ook van verdacht een doorvoerkanaal te zijn van Iraanse wapens naar Palestijnse extremisten in de Gazastrook. Dat gebeurde echter allemaal onder het bewind van ex-dictator Omar Hassan al-Bashir (1989-2019), die nu is afgezet en in de gevangenis op zijn proces wacht.

Het wordt dus wikken en wegen voor de wankele Soedanese overheidsregering. Die moet ook rekening houden met Saudi-Arabië, een belangrijk handelspartner en hulpdonor aan Soedan. De Saudi's volgen voorlopig het voorbeeld van de Emiraten niet om de banden met Israël aan te halen.