Wie is Aleksej Navalny, de "vergiftigde" Russische oppositieleider en luis in de pels van president Poetin?

Aleksej Navalny (44) is een belangrijke oppositieleider en tegenstander van president Poetin, of in het kort: dé grote vijand van het Kremlin. De Russische opposant is al lange tijd het meest prominente gezicht van de Russische oppositie. De in Oekraïne geboren advocaat specialiseerde zich in de strijd tegen corruptie in Rusland. "Poetin is de tsaar van corruptie", is een van zijn bekendste leuzes.