Wit-Russische oppositieleidster Tichanovskaja in het EU-parlement: "Dit is geen geopolitieke revolutie"

Tichanovskaja wil zo de vrees van Rusland wegnemen dat het vertrek van Loekasjenko ook een ommekeer richting Europa zou betekenen, weg van Moskou zoals dat in 2014 het geval was na de Maidan-revolutie in Oekraïne. De protestbeweging had al eerder gesteld dat ze gericht was tegen Loekasjenko en niet tegen Rusland, met wie Wit-Rusland sterke economische en historische banden heeft en wil houden.

De Russische president Vladimir Poetin laat alvast nog niet in zijn kaarten kijken. Ondanks veel overeenkomsten is zijn relatie met Loekasjenko al een tijd verzuurd en ook Poetin ziet wellicht in dat diens regime niet de nodige stabiliteit in Wit-Rusland kan opleveren. Anderzijds zou een democratische omwenteling, ook als die niet anti-Russisch is, de eigen bevolking in verleiding kunnen brengen, iets waar Loekasjenko Poetin de voorbije weken herhaaldelijk voor gewaarschuwd heeft.