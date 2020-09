Woonzorgcentra in Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder testen personeel preventief op corona

"Het is belangrijk om te weten of personeel ook een bron van besmetting is voor onze inwoners, naast familie", zegt directeur van WZC Vinkenhof in Houthalen-Helchteren, Rob Geurts. "We willen onze medewerkers het gevoel kunnen geven dat ze veilig zijn, zonder dat ze zich ongerust moeten maken over het feit dat ze misschien onbewust bewoners besmetten."

De preventieve testen komen er op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zij gaven die mogelijkheid aan rusthuizen in gemeenten waar meer dan 50 personen op 100.000 besmet zijn met het coronavirus. In Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder is dat het geval.