"Als blijkt dat Jan Jambon flagrant gelogen heeft, dan vrees ik dat hij dit politiek niet overleeft"

Die voorganger, dat is Jan Jambon, huidig Vlaams minister-president. En, die heeft tot nu toe beweerd dat hij níet op de hoogte was van die feiten in Charleroi. Letterlijk zei hij bij de collega's van Het Laatste Nieuws: "Ik heb daar nog nooit met geen enkel woord over gehoord". Zijn woordvoerder tweette enkele dagen geleden: "Jan Jambon had, tot de berichtgeving van enkele dagen geleden, nooit iets over het incident in Charleroi gehoord. Iets wat Theo Francken, toen Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, beaamde. En tot slot, ook bij Yngvild Ingels (N-VA) klinkt eenzelfde geluid. Zij was toen adjunct-kabinetschef van Jambon en zit nu in de commissie Justitie - en stelde dus vanmiddag ook enkele vragen aan de ministers.