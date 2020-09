Belgisch Kampioenschap wielrennen in Anzegem gaat dan toch door

Het BK wielrennen in Anzegem gaat door, maar er zijn wel een hele reeks beperkingen. Zo mogen er niet meer dan 600 VIP's komen. Normaal zijn dat er toch al snel 2.500 tot 3.000.

Ook het publiek krijgt de raad om niet te komen kijken. De Tiegemberg zal worden afgesloten en er zal maar een beperkt aantal toeschouwers worden toegelaten.

"Toch denken we uit de kosten te zullen komen", zegt Erik Demets van Anzegem Cycling. "Voor het BK in Anzegem rekenen we altijd op de VIP's. Maar door de coronamaatregelen was dat niet eenvoudig om te organiseren. In augustus mochten er maar 100 mensen zijn, maar vanaf september zijn er weer wat versoepelingen. Dat maakte het voor ons mogelijk om bepaalde fondsen binnen te trekken en het BK dan toch te laten doorgaan."