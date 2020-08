Bewaker springt in havendok om aanvallers af te schudden

In de Antwerpse haven is in de nacht van maandag op dinsdag een bewaker hardhandig aangepakt door enkele mannen. De bewaker moest er op toezien dat niemand te dicht bij een tanker kwam aan het Leopolddok, aan kaai 206. De aanvallers takelden hem stevig toe, maar hij kon uiteindelijk ontsnappen door in het dok te springen. Hij raakte zwaargewond maar was niet in levensgevaar.

De aanvallers konden vluchten, maar op de kade werd wel zo'n 400 kilo cocaïne gevonden. Wellicht werden de drugs uit een container gehaald en dachten de mannen dat de bewaker iets had gezien. Het parket is een onderzoek gestart.