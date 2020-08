Brakel versoepelt strenge coronamaatregelen een maand na hevige uitbraak

Eind juli was er in de kleine gemeente Brakel een hevige corona-uitbraak. "We zaten op een bepaald moment met bijna 10 besmettingen per dag", getuigt burgemeester Stefaan Devleesschouwer (Open VLD). De gemeente kondigde meteen scherpere veiligheidsmaatregelen af om de uitbraak in te dijken. "Horecazaken mochten pas open vanaf 10.00 uur, cafés gingen om 22.00 uur al dicht, restaurants een uurtje later. Die regels trekken we nu in. We volgen de nationale aanbevelingen omdat het aantal besmettingen fel teruggedrongen is. Horecazaken kunnen openblijven tot 01.00 uur." De soepelere regels gaan in vanaf vrijdag 28 augustus.