Gsm ontploft in ziekenhuiskamer in Mechelen: "We overwegen verbod op 's nachts elektronica opladen"

Vanmorgen vroeg rond half vijf is in het AZ Sint-Maarten in Mechelen een gsm ontploft op de kamer van een patiënt. "Een detector in de kamer had rook opgemerkt en gaf alarm. Daarop zijn we met twee ploegen ter plaatse gegaan", vertelt kapitein Michel Michiels van Brandweerzone Rivierenland.

"In de kamer zagen we dat de batterij uit het gsm-toestel was gevlogen door een ontploffing. Het ging om een ouder toestel dat oververhit was geraakt op een nachtkastje tijdens het laden. Niemand geraakte gewond. De patiënt in de kamer had wel even last van irritatie aan de ogen. Uit voorzorg heeft de verpleging de volledige gang met 15 patiënten geëvacueerd", aldus Michiels op Radio 2 Antwerpen.