Buitenlandse studenten van UHasselt moeten 2 weken in quarantaine

Tijdens hun quarantaine zullen de studenten ook een beroep kunnen doen op psychologische ondersteuning. "We zijn in onderhandeling met onze bedrijfsarts", zegt vice-rector Jean-Michel Rigo. "We bekijken of studenten een afspraak kunnen maken op de campus, zodat ze niet naar ergens anders moeten gaan. Onze studentenpsycholoog zal ook altijd beschikbaar zijn voor hen."