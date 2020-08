Continental Automotive in Mechelen wil 140 banen schrappen, zegt vakbond ACV

Het gaat om 65 bedienden en 75 arbeiders. Momenteel werken er 471 mensen in de vestiging in Mechelen. De directie zou met de herstructurering in Mechelen de productie winstgevender en concurrentiëler willen maken.

De wet-Renault treedt in werking. "Als vakbonden is het onze eerste betrachting om duidelijkheid te krijgen over wat deze aankondiging nu precies inhoudt", aldus ACV Puls.