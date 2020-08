Opsporing van Belgische toeristen uit een rode zone die zich niet laten testen pas na de vakantie in orde

Overigens ontkent men in de omgeving van Philippe De Backer, die verantwoordelijk is voor het computersysteem, dit verhaal. Daar wordt verteld dat de persoonsgegevens van wie zich niet laat testen, wel rechtstreeks bij de contactopspoorder belanden. En vraagt men zich af waarom die mensen niet opgespoord worden. De Backer, voor de duidelijkheid, is een federale minister, terwijl contactopsporing en de uiteindelijke sanctionering een Vlaamse bevoegdheid is.

Komen er dan boetes voor wie zich niet laat testen - de helft van het aantal mensen die het formulier invult, of ongeveer 1200 per dag - eens alles in orde is? Niet meteen. Bij het Vlaams Agentschap Zorg is te horen dat ze daar liever inzetten op sensibilisering. "We kunnen sancties geven, maar dat is de laatste optie. Het is juridisch mogelijk maar niet zo evident, omdat het om veel mensen gaat