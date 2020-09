Dader en slachtoffer van gevangenismoord zaten zonder bewakingscamera of toezicht samen in cel in Leuven

Mogelijk komen er in de toekomst wel bewakingscamera's in de doorgangscel in Leuven, want de gevangenis wordt gerenoveerd. Maar gisteren, op het moment dat één gedetineerde daar een andere doodsloeg, hingen die er niet. Dat heeft een bron in de gevangenis ons bevestigd. Er was dus geen toezicht op de dader, die naar Leuven was gebracht omdat hij verdacht wordt van brandstichtingen en ongevallen waarbij ook al twee doden vielen. Mogelijk is hij ook niet toevallig overgebracht naar de gevangenis van Leuven, maar net omdat daar ook een psychiatrische afdeling is.