Dan toch publiek welkom tijdens Rally van Monteberg

De West-Vlaamse gouverneur had eerder, na een gesprek met de organisatoren van de Rally van Monteberg, besloten dat er geen publiek welkom was, omdat het risico op coronabesmetting te groot was. Maar de Vlaamse regering heeft nu beslist dat toeschouwers wel toegelaten zijn.

Er zijn wel strikte maatregelen: bezoekers moeten zich vooraf inschrijven en ze moeten natuurlijk een mondmasker dragen. De wedstrijd kan ook stilgelegd worden of afgelast worden als het publiek de aanwijzingen van de organisatoren of politie niet volgen.