Dirk uit Anzegem verhuist elke dag 10 matrassen van Lotto Soudal-renners tijdens Tour: "Van hotelkamer naar hotelkamer"

Dirk is blij dat hij in de buurt van de renners mag werken. "Maar het is hier wel redelijk streng", zegt hij. "We moeten altijd, ook tijdens ons werk, een mondmasker dragen. We behoren tot de bubbel van de renners. Dat betekent dat wij ook niet zomaar buiten het hotel mogen gaan om af te spreken met andere mensen of een stadje te gaan bezoeken. Logisch, want bij een coronabesmetting moet de renner de Tour de France verlaten. We kunnen ons dat risico dus niet permitteren."