Domesticatie maakt dat de hersenen van kippen krimpen

De onderzoekers voerden ook twee gedragsexperimenten uit om na te gaan of het verschil in de grootte en de structuur van de hersenen een invloed had op het vermogen van de vogels om iets te leren.

Een test onderzocht hoe snel de vogels gewend raakten aan iets dat als angstaanjagend kon worden ervaren, maar dat in werkelijk niet gevaarlijk was, in dit geval een flitsend licht. De tamme vogels raakten beduidend sneller gewend aan die stimulans en stopten dan ook met erop te reageren.

"We geloven dat het vermogen om snel aan iets te wennen, voordelig is voor de vogels die bij mensen moeten leven, in een omgeving waar gebeurtenissen die onbekend en angstaanjagend zijn maar niet gevaarlijk, deel uitmaken van het dagelijkse leven", zei Katajamaa.

De wetenschappers onderzochten ook of er verschillen waren tussen de tamme vogels en de vogels die het meeste schrik hadden van mensen, in hun vermogen om te leren twee dingen met elkaar te associëren, een proces dat 'associatief leren' wordt genoemd. Hier vonden ze geen verschillen tussen de twee groepen.

Het is niet mogelijk te zeggen of de gedragsverschillen die aangetoond werden in de studie een direct verband hebben met de verschillen in de grootte en de structuur van de hersenen. De onderzoekers zijn van plan om dit nog verder te bestuderen.

"Onze studie werpt niet alleen licht op een mogelijk proces waardoor kippen - en mogelijk andere dieren - gedomesticeerd worden. Ze kan ook tot nieuwe inzichten leiden in hoe de structuur van de hersenen verbonden is met gedragsverschillen tussen individuen en soorten", zei professor Jensen.

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in Royal Society Open Science. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Linköpings universitet.