Egyptische gerecht arresteert verdachten verkrachting onder druk van online campagne

De opening van het onderzoek en de aanhouding van de verdachten is een overwinning voor een groeiende #MeToo-beweging in Egypte. Een Egyptisch Instagram-account dat zich inzet tegen seksueel geweld in Egypte bracht de verkrachtingszaak vorige maand aan het licht. De account 'Assault Police' is pas vorige maand gelanceerd en telt nu al bijna 200.000 volgers.