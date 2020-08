Fietshelmen voor kinderen lang niet allemaal even veilig: ga goed na wat je koopt

“Alvorens op de markt te mogen, worden fietshelmen door de fabrikanten momenteel getest via een gesimuleerde loodrechte val op een plat oppervlak. Weinig realistisch”, zegt Simon November van Test Aankoop. “Wanneer we met onze fiets vallen, zal ons hoofd de neiging hebben om te gaan roteren en is de kans klein dat we terecht komen op een vlak oppervlak. Vandaar dat we onze tests zo realistisch mogelijk wilden maken door ook rotatiekrachten en de impact van een zijdelingse val in rekening te brengen”, aldus de woordvoerder.