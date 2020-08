Fietsknooppuntennetwerk Brussel voorgesteld: "Stippel online je route door onze hoofdstad uit"

Een paar inwoners zijn in juli een initiatief opgestart om zo'n fietsknooppuntennetwerk op te stellen. Dat was er namelijk nog niet in Brussel. Je kan nu online een route uitstippelen om te fietsen in onze hoofdstad. De routes sluiten ook mooi aan op het fietsknooppuntennetwerk van Vlaams-Brabant. (Lees verder onder de foto)