Foorkramers protesteren tegen afschaffing kermis in Liedekerke: "Dit is gemakzucht"

"Voor ons is het geen kwestie meer van iets te verdienen", gaat Trehout verder. "Het is nu een kwestie van overleven. Wij hebben ook kinderen die we moeten voeden en afbetalingen die lopen. Als een pretpark coronaproof open kan, waarom zou dat dan niet lukken voor een kermis?"

Aanvankelijk kregen de foorkramers geen gehoor op het gemeentehuis van Liedekerke. Daarop blokkeerden enkele van hen even de ingang. De politie kwam ter plaatse en bemiddelde. Uiteindelijk is een afspraak gemaakt om donderdag burgemeester Steven Van Linthout (CD&V Plus) te spreken.