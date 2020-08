Geen nachtklok en mondmaskerplicht meer in provincie Antwerpen

Eind juli had Antwerpen een piek in het aantal coronabesmettingen met een r-waarde van 2, wat betekent dat elke besmette patiënt twee anderen besmette. Nu is die r-waarde teruggevallen tot 0,83. Volgens gouverneur Berx hebben de maatregelen die de provincie toen nam, dus goed gewerkt.

Berx dankte de Antwerpenaren omdat ze de volgens haar draconische maatregelen goed hadden opgevolgd, ondanks alle bagger en kritiek die de gouverneur naar eigen zeggen over zich heen had gekregen: " Liever foert zeggen en een vinger opsteken en toch je gedrag aanpassen."

En dus worden de maatregelen die de provincie Antwerpen laatst nog op 12 augustus had genomen, niet verlengd. Dus ondermeer de nachtklok verdwijnt, waardoor je in de hele provincie Antwerpen moest binnenblijven tussen 1.30 uur 's nachts en 5 uur 's morgens. In de provincie Antwerpen gelden vanaf middernacht de maatregelen die voor het hele land gelden.