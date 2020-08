Presentatrice Heidi Lenaerts over wat corona doet met haar vader in een rusthuis: "Dit zijn verschrikkelijke dingen"

Die bezoekjes verlopen moeilijk, want er is geen fysiek contact mogelijk en haar dementerende vader begrijpt dat niet. "Voor hij neerzit wil hij mijn moeder vastpakken, waarop de verpleegster of zijn vrouw hem zeggen dat dit niet kan. Daarvan raakt hij meteen in de war. "Ik mag mijn vrouwke niet vastpakken", zegt hij dan. Hij heeft mijn moeder zelfs al gevraagd of ze iemand anders heeft. Dat zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen."

Contact achter een scherm, skypen of zelfs telefoneren: voor iemand als haar vader is zoiets verre van vanzelfsprekend. "Op een bepaald moment nam hij de telefoon niet meer op toen mama belde. Op mijn vraag ging een verpleegster kijken wat er gebeurde als de telefoon rinkelt. Hij bleek de telefoon niet te vinden in zijn kleine kamer. Het contact is dan héél erg moeilijk."