Hevig protest in Oostakker tegen verandering straatnaam: "We verliezen een deel van onze identiteit"

Anna Ackerman woont al haar hele leven in "Oostakkerdorp" en baat een apotheek uit. Voor haar is de verandering ook een brug te ver. “We worden steeds meer opgeslorpt door de stad. Ik begrijp dat ergens wel, maar de naam van het dorp veranderen lijkt misschien een futiliteit maar is het niet. Je verliest zo een deel van onze identiteit als Oostakkenaar.”

Haar buur Steven Albrecht heeft een bezwaarschrift ingediend dat ondertekend is door bijna alle bewoners en handelaars in de straat. Morgen loopt het openbaar onderzoek af. Stad Gent belooft de bezwaarschriften te bekijken. Of de "Roger De Letterstraat" er dus ook echt komt is nog niet duidelijk.