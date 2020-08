Mondmasker broeihaard van bacteriën bij onzorgvuldig gebruik: hoe hou je het hygiënisch? 

Nadat ze erachter waren gekomen hoeveel bacteriën er in zo'n mondmasker kunnen huizen, onderzochten Lebeer en haar team ook hoe je die bacteriën het beste kunt verwijderen. Ze testten vijf methodes uit: wassen op 100°C, wassen op 60°C met zeep, strijken met een stoomstrijkijzer, 's nachts in de vriezer leggen of drie dagen laten liggen. Niet effectieve methodes bleken: het mondmasker drie dagen laten liggen en het in de diepvriezer steken. In het laatste geval geldt zelfs het tegendeel: diepvriezers worden zelfs gebruikt door labo-onderzoekers omdat bacteriën erin bewaard kunnen blijven.

Hoe kun je er dan wel voor zorgen dat de bacteriën geïnactiveerd of gedood worden? Deze drie methodes zijn effectief gebleken:

Was het mondmasker op 60 graden met zeep

60 graden met zeep Strijk het mondmaker met een stoomstrijkijzer

met een stoomstrijkijzer Kook het mondmasker op 100 graden

Om zowel het virus en de bacteriën te bestrijden, is het aangeraden om zowel te wassen op 60 graden met zeep en daarna te strijken met een stoomstrijkijzer. De zeep is namelijk in staat om het virus te inactiveren en door het stoomstrijkijzer worden de bacteriën gedood.