Hongkong pakt 16 democratische activisten op, onder hen twee parlementsleden

Op die dag waren honderden mensen bijeen voor een protest tegen een uitleveringswet aan China in het metrostation Yuen Long in de "New Territories" op het vasteland, niet ver van de grens met China. Op een bepaald ogenblik werden de betogers daar aangevallen door een groep met stokken bewapende mannen. Volgens sommigen zou het gaan om leden van criminele organisaties die voor rekening van China of van de regering van Hongkong werkten.

Het kwam tot schermutselingen en er raakten 45 mensen gewond. Onder hen was een zwangere vrouw. Ted Hui en Lam Cheuk-ting dienden daarop klacht in tegen de politie omdat die zich afzijdig zou gehouden hebben. Die klacht is nadien afgewezen.

Sinds de invoering van de nieuwe veiligheidswet door het Chinese parlement zijn tientallen opposanten opgepakt in Hongkong. Nu zijn daar dus ook parlementsleden bij die niet bij de pro-China-fractie horen. Amnesty International klaagt aan dat het gaat om "een nieuw voorbeeld van hoe de regering van Hongkong die wet gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen".