Hoogstraten geeft gezinnen die het financieel moeilijk hebben onderwijscheque tot 200 euro per kind

Voor veel gezinnen met kinderen is de start van het schooljaar een moeilijke periode. Er moet veel geld uitgegeven worden aan boeken, kledij en schoolgrief. Geld dat er vaak niet is bij gezinnen in kansarmoede. Het bestrijden van kinderarmoede is één van onze prioriteiten, vertelt schepen van onderwijs Faye Van Impe (N-VA). “Wij willen dat elk kind even veel kansen krijgt en iedereen heeft recht op kwaliteitsonderwijs.”