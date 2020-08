Grasduin door interieurdesign uit de 1950’s tot 2021: Ikea zet 70 jaar aan catalogussen online

Wie aan Ikea denkt, denkt aan het eigenhandig ineenschroeven van meubelen -volgens velen de ultieme relatietest. Maar het is pas in de catalogus van 1956 dat het allereerste meubelstuk verschijnt dat klanten zelf op poten moeten zetten: de Lövet-tafel. Volgens de overlevering maakte de ontwerper het bijzettafeltje demonteerbaar omdat het anders niet in zijn auto paste. (Lees voort onder de afbeelding.)