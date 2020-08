Iran sluit akkoord met Atoomenergieagentschap en laat inspecties toe van twee verdachte sites

Het Iraanse regime wil dus blijkbaar dat akkoord behouden en ruikt een kans nu er verkiezingen komen in de VS. Wellicht hoopt Teheran dat president Donald Trump -een fervente tegenhanger van Iran- niet herkozen raakt en dat de VS onder Joe Biden wendbaarder zou worden.

Dat moet nog blijken, maar de Iraanse president Hassan Rouhani heeft enkele dagen geleden gezegd dat hij bereid is om de relaties met de VS opnieuw aan te halen, maar wel op basis van het nucleaire akkoord zoals dat in 2015 met de internationale gemeenschap en met VS-president Barack Obama werd gesloten. Voorlopig lijkt alleszins de kloof tussen Teheran en het IAEA weer gedicht.