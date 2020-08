Jambon onder vuur wegens "grove, grove fout" na omstreden politieoptreden luchthaven Charleroi

In de Kamercommissie heeft huidig minister De Crem verklaard dat het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jambon destijds wel degelijk op de hoogte was van het bewuste politieoptreden, niet van de videobeelden evenwel. Enkele dagen geleden tweette de woordvoerder van Jambon nochtans dat de minister nooit iets had gehoord over het incident.

Liberaal Kamerlid Tim Vandenput (Open VLD) reageerde scherp. "Wat bij blijft, is dat de voormalige minister van Binnenlandse Zaken wél op de hoogte was van de feiten. Hij had gemakkelijk een intern onderzoek kunnen laten starten. Dat is niet gebeurd. Zo heeft hij nagelaten om het hele politiekorps in bescherming te nemen tegen wat een aantal politiemensen in Charleroi hebben gedaan. Als generaal uw troepen niet verdedigen, dat is een grove, grove fout." Op Twitter gaat Vandenput, van regeringspartij Open VLD, verder met zijn snijdende kritiek.