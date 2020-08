Minister-president Jambon: "Dossier is destijds door mijn kabinet behandeld, maar ik herinner mij niks"  

"Ik herinner mij niks van het drama dat vorige week door camerabeelden onder de aandacht kwam. Vandaag is evenwel gebleken dat het dossier destijds door mijn kabinet behandeld is." Minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft in een schriftelijke reactie gereageerd op de verklaringen van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Die verkondigde vanmiddag dat Jambon wel degelijk op de hoogte was van de brutale politie-interventie in Charlerloi, waarbij Jozef Chovanec 2,5 jaar geleden stierf. Tot nu toe had Jambon dat ontkend.