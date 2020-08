Ministers De Crem en Geens worden aan de tand gevoeld over hardhandig politie-optreden in Charleroi, Volg het hier LIVE

In een speciaal bijeengeroepen Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Justitie worden de respectieve ministers Pieter De Crem (CD&V, Binnenlandse Zaken) en Koen Geens (CD&V, Justitie) aan de tand gevoeld over het hardhandige politie-optreden in de luchthaven van Charleroi, waarbij er 2,5 jaar geleden een Slovaakse man stierf.