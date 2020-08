Katholiek Onderwijs wil dat alle afgestudeerde leerkrachten één jaar in één school voltijds kunnen werken

Het katholiek onderwijs wil ook meer variatie in de opdracht van leraren. Na enkele jaren lesgeven zouden leraren ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een paar jaar aan leerlingenbegeleiding te doen of een beleidstaak op te nemen. “Zodat we wat afgeraken van die vlakke loopbaan”, aldus Lieven Boeve.

Daarnaast wil het katholiek onderwijs dat alle zij-instromers, dat zijn mensen die vanuit de private sector naar het onderwijs overstappen, hun beroepservaring financieel gehonoreerd zien, zodat ze niet aan een beginnerswedde moeten beginnen. Nu bestaat er alleen een financiële regeling voor zij-instromers in knelpuntvakken, zoals wiskunde en Frans.

Ook dat heeft te maken met het lerarentekort, zegt Lieven Boeve: “Wij hebben nood aan alle mensen die graag naar onderwijs willen komen.” Boeve beseft wel dat dat financiële implicaties heeft en “de bomen groeien niet tot in de hemel. Realiteitszin is geboden.”

Fundamenteel voor ons hele plan is vertrouwen, besluit Boeve. Vandaag gaan we te veel uit van wantrouwen: “Laten we er nu eens vanuit gaan dat door de band genomen, mensen hun werk wel goed doen.” Volgens de topman van het katholiek onderwijs is er te veel controledrang: “Het is niet omdat je een bepaald document niet hebt, dat je niet in orde bent.” Een leraar moet enige vrijheid hebben om zijn of haar beroep goed uit te oefenen.