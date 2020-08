Kleuters worden door scholen vaak gediscrimineerd op basis van hun afkomst en hun naam

De meeste ouders kregen een antwoord op de e-mail, en de sociaal­economische positie of de etnische afkomst speelde daarbij geen rol. "Als we bekeken hoe de scholen antwoorden, dan kan je wel concluderen dat bepaalde groepen meer of minder worden gediscrimineerd. Ouders die uit een middenklassengezin komen en volledig Nederlandstalig zijn, hebben een grotere kans om uitgenodigd te worden op een school, om een rondleiding te krijgen, in vergelijking met ouders die uit de arbeidersklasse of een minderheidsgroep komen”.

De ouders van Belgische origine hadden 70 procent kans om hun kleuter te kunnen inschrijven, tegenover respectievelijk 40 en 38 procent bij de ouders van Sub-Saharaanse of Maghrebijnse afkomst. Nog opvallender was dat ouders van een andere afkomst tot 30 procent minder kans hebben om uitgenodigd te worden om hun kind in te schrijven. “Het is heel jammer dat we dit moeten vaststellen. Het zal maar jouw kind zijn. Het zou niet mogen in een samenleving waarin we inzetten op gelijke kansen. Het is een zeer complex verhaal, met uiteraard racisme en stereotypering van bepaalde groepen. Ons onderzoek toont aan dat het een reële problematiek is”, zegt Stevens.