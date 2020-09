Leegstand Leuven: corona en te hoge huurprijzen 

Stefan Willems is economisch journalist en heeft foto's gemaakt van alle leegstaande panden in de Diestsestraat in Leuven. In totaal kwam hij op 33 lege panden. De hoofdoorzaak is corona, maar ook de hoge huurprijzen spelen een rol: "Leuven is geen klein dorp en zou een heel grote afzetmarkt moeten zijn, maar blijkbaar hebben heel wat handelaars het door corona erg moeilijk."