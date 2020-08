Liechtenstein en Tsjechië ruziën over decreet uit 1945: waarover gaat het aanslepende conflict precies?

Het Beneš-decreet trof ook Frans Jozef II van Liechtenstein, vader van de huidige vorst Hans-Adam II, die een aantal uitgestrekte familielanderijen bezat in Tsjechoslovakije. Hij werd gemakshalve ook als Duitser beschouwd, waardoor ook hij zijn bezittingen verloor in wat nu Tsjechië is. Hij deed nog wel pogingen om ze terug te krijgen, maar zeker na de communistische machtsovername in 1948 was dat onbegonnen werk.