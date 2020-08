Die nacht in de De Gryspeerstraat

Ik was om drie uur ’s nachts op wandel in Deurne. Dat is verboden, zult ge zeggen, en ge hebt gelijk. Maar ik was niet alleen op wandel. Ik had onze Bodo aan de leiband. Dan mag het nog niet, zult ge herhalen, want er is een nachtelijk uitgangsverbod van kracht in de hele provincie Antwerpen en dus ook in Deurne. Uw hond mag misschien op straat lopen, maar gij niet. Andermaal hebt ge gelijk.



En toch ook weer niet. Onze Bodo is namelijk oud en versleten en hij heeft een zeldzame hondenziekte: hij verdraagt geen daglicht. Er zijn mensen die daaraan lijden, dus waarom zou een hond die ziekte niet mogen hebben. Ik weet dat het een lange uitleg is, en ik heb hem al dikwijls moeten doen, ge moogt gerust zijn. Ik heb altijd een attest van de dierenarts op zak, met een stempel van Cathy Berx, voor als ik word tegengehouden.